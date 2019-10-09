Москва, 9 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует затягивание войны в Донбассе и приводит аналогию с войной в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В 1979 г. Институт востоковедения дал положительный анализ возможного введения войск в Афганистан. Ввели и увязли там на 10 лет, отношения со всем исламским миром испортили и ушли ничего не добившись. Какой конечный результат? Отрицательный! На Украине то же самое», — отметил Жириновский.

Парламентарий недоволен половинчатыми действиями России.

«Вернули Крым — великолепно, абсолютно правильно. Но если начали действия — доводите до конца. Я бы всю Украину освободил. Януковича на танк посадил бы и гнал до Киева. А в освобождённой столице он объявил бы о воссоединении Украины с Россией. Он имел полное право на это, он законно избранный президент Украины, никто и слова не сказал бы. А мы влезли, война на Донбассе началась и никакого движения уже 5 лет. 13 тысяч русских погибли зачем? Ради чего?» — указал Жириновский.