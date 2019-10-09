Кабул, 9 октября, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Боевики радикального исламистского движения «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили подрыв линии электропередачи в восточной афганской провинции Параван, в результате чего столица Афганистана была обесточена. Об этом 9 октября сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местной полиции.

ИА REGNUM Без света

«В среду утром боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг (в провинции Парван. — прим. ред.) примерно в 70 км к северу от Кабула», — заявил представитель местной полиции.

Также он рассказал, что в результате подрыва Кабул был обесточен и «погружён в темноту». Кроме этого, отмечается, что восстановительные работы по возобновлению электроснабжения столицы Афганистана уже начаты.

Отметим, как сообщалось раннее, 8 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Газни Мохаммад Ареф Нури рассказал, что на территории данного региона 43 мирных жителя, ранее похищенных боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были отпущены группировкой на свободу.