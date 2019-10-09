Сухум, 9 октября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. 9 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Российский министр прибыл в Сухум на церемонию вступления в должность президента Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент поприветствовал Сергея Чеботарева, отметив значимость его работы для народа Абхазии. Министр поблагодарил президента за внимание к вопросам реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию.

Напомним, 9 октября состоится инаугурация избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным данным ЦИК Абхазии, 8 сентября во втором туре выборов победителем стал Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов избирателей (39 793). Его оппонент руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал немногим меньше — 46,17% голосов (38 766).

Квициния подал в Верховный суд иск с просьбой признать незаконным решение Избиркома, аргументировав свою позицию тем, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным. 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов. 7 октября оппозиционер подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции и ходатайство отменить инаугурацию Рауля Хаджимбы.