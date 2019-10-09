Калуга, 9 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Калужанка Екатерина Савинова со стартап-проектом «Автоняня» — такси для перевозки детей — была названа победительницей регионального этапа федерального конкурса «Мама-предприниматель» с вручением главного приза — сертификата на 100 тыс. рублей. Об этом 9 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентство развития бизнеса Калужской области Стефан Перевалов.

Фото Агентство развития бизнеса Калужской области Участницы калужского конкурса «Мама-предприниматель».

Состязание в образовательном проекте по развитию женского предпринимательства в Калуге прошло в формате пятитидневного тренинга-интенсива. Для участия в проекте «Мама-предприниматель» подала заявку 61 женщина. Конкурсная комиссия отобрала 35 бизнес-планов с оригинальными проектами, среди которых были автоняня, издание детских книг, открытие художественной школы и другие актуальные для региона проекты. В тренинге в рамках конкурса приняли участие 26 финалисток. Прошедшие в финал участницы защищали свои бизнес-планы перед экспертным жюри, состоящим из представителей профильных и финансовых ведомств, бизнес-ассоциаций и СМИ. В своей оценке жюри следовало критериями реализуемости проекта, обоснованности расчетов прибыли, оригинальности и социальной значимости бизнес-идеи.

«Рад, что так много предпринимателей с инновационными свежими идеями и пониманием, как их можно реализовать. Наш город растет и развивается, ему требуются новые современные сервисы и услуги. Проект показал, что успешная самореализация, карьерный рост и дети вполне совместимы, необходимо лишь создать баланс», — сказал Стефан Перевалов:

Организатором конкурса выступило «Агентство развития бизнеса Калужской области совместно с региональным отделением ООО «Опора России», благотворительными фондом «В ответе за будущее"и банком-партнёром.