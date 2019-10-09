Эстония отказалась принимать беженцев с Африки из-за мигрантов с Украины
Люксембург, 9 октября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Эстония не будет принимать беженцев из стран Африки, поскольку в стране много мигрантов с Украины, заявил глава МВД Эстонии Март Хельме на встрече в Люксембурге, сообщила 9 октября Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.
Министр отметил, что для эстонских властей являются проблемой мигранты из бывших республик СССР:
Хельме отметил, что украинские мигранты предпочитают интегрироваться в русскоязычную общину Эстонии.
Хельме подчеркнул, что пока Консервативная партия Эстонии входит в правительство, страна не будет принимать иммигрантов.
Напомним, ранее в Эстонии детей украинских мигрантов начали отчислять из детских садов и школ, мотивируя это тем, что государство не может финансировать обучение детей нелегалов.
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