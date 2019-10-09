Киев, 9 октября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Хозяйственный суд Киева 8 октября закончил стадию выяснения обстоятельств дела о признании недействительным договора о продаже акций ПриватБанка государству в процессе национализации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Далее последуют судебные дебаты по этому делу, которые назначены на 17 октября. Эксперты отмечают, что в этот же день суд может принять может принять судьбоносное для украинской экономики решение по делу ПриватБанка в пользу его предыдущего владельца, олигарха Игоря Коломойского.

Экономист Сергей Фурса отмечает, что «суд Коломойского против Украины» действительно вышел на финишную прямую и вердикт в пользу олигарха ставит под вопрос рефинансирование внешнего долга Украины в 2020 году.

«Как результат — минимум потеря доверия на ближайшую перспективу. Как максимум — дефолт в среднесрочной перспективе», — отмечает эксперт.

Он уверен, что суд максимально приближается к решению в пользу Коломойского, и хотя будет подана апелляция — «будет четкий сигнал, и сигнал этот услышат». По мнению эксперта, суд мог и должен был отказаться от рассмотрения этого дела, по крайней мере до решения вопроса в Верховном суде относительно юрисдикции (соответствующее ходатайство было подано со стороны государства).

«Теперь есть два варианта. Либо офис президента Зеленского делает это (подыгрывает Коломойскому) сознательно, контролируя ситуацию и решает так послать МВФ. Либо офис президента сегодня слабее Игоря Коломойского, который контролирует суды. И тогда МВФ и президента посылает лично Игорь Валерьевич. И оба варианта одинаково плохие, для экономики Украины в первую очередь», — резюмировал Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что ПриватБанк был национализирован правительством Украины в декабре 2016 года. В своем иске экс-акционеры банка Игорь Коломойский и Triantal Investments Ltd. требуют признания недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.