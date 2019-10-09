Ярославль, 9 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Детский аттракцион, установленный в Юбилейном парке Ярославля, стал объектом насмешки ведущих программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Горка в Юбилейном парке в Ярославле

Сначала о странном аттракционе написали жители города в социальных сетях. Они не поняли, почему горка сделана из песка. Дети пытались забраться на нее.

«Для кого, простите, этот арт-объект? Ребенок через две минуты был весь в сыром песке с головы до ног… Про остальное пока промолчу в надежде, что это еще не доделано…» — написала жительница Ярославля.

О странном объекте написали ярославские СМИ, после чего вопрос обсуждался с участием мэра города на общегородском совещании. Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов заявил, что подрядчик просто не понял замысел проектировщиков.

«Песок — одно из лучших решений. Здесь просто мы поговорим о качестве песка, который поставили в Юбилейный парк. Там песок строительный, с большой примесью глины. Таким песком не поиграешь… К сожалению, подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика: горка слишком высокая, извилистая, а также отсутствует качественное исполнение искусственного покрытия», — сказал Артем Цымбалов.

Ведущий программы Иван Ургант предложил ярославскому архитектору тоже инновационное решение проблемы:

«Уберите этот жёлтый жёлоб, и будет нормальная горка», — сказал Иван Ургант.

Остается только напомнить, что горка была установлена в рамках благоустройства Юбилейного парка по губернаторской программе «Решаем вместе» (часть федерального проекта благоустройства городов). Несмотря на то, что в Ярославле уже выпал снег, работы в парке так и не закончены.