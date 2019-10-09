Астана, 9 октября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Заявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из северо-восточной части Сирии могут в действительности «спустить на тормозах». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 9 октября в Нур-Султане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, глава США не раз заявлял об отводе американских военных с территории Сирии и других стран, однако позже эти заявления реальные исполнители «спускали на тормозах». Не исключено, что так произойдет и на этото раз.

Лавров добавил, что противоречивый подход Вашингтона к курдскому вопросу может привести к резкому обострению на всем Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти анонсировали военную операцию на северо-востоке Сирии, а 7 октября авиация Турции начала бомбить объекты сирийских курдов, которые ранее находились под защитой сил США. И в США, и в Турции перед этим объявили, что американские военные покинут этот район.

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