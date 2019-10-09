* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, 9 октября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Деятельность группы финансистов запрещенных в России террористических организаций пресечена сотрудниками ФСБ совместно с СКР. Спецоперации были проведены на территории девяти субъектов РФ, в том числе Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Краснодарского и Ставропольского краев, Татарии, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области, сообщили ИА REGNUM 9 октября в Центре общественных связей ФСБ России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По данным ведомства, подозреваемые собирали денежные средства для отправки их участникам террористических организаций «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Всего было собрано более 6 млн рублей.

Центральное место в организации занимала группа жителей Кабардино-Балкарии. В нее было вовлечено более 100 человек, в том числе из числа участников вооруженного нападения на Нальчик в 2005 году.

Обвинения в организации сбора средств под видом благотворительности предъявлены предполагаемым организаторам — брату и сестре из Кабардино-Балкарии. Задержаны 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ. Создав в 2015 году в мессенджере Telegram группу для финансовой поддержки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они «приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запрещенную организацию».

При обыске у задержанных изъята литература экстремистского толка, мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства в размере $6 тыс. Кроме того, были обнаружены документы для отчетности перед руководителями за рубежом об отправке денежных средств.