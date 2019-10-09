Астана, 9 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел «пятерки» государств Центральной Азии и России пройдет 10 октября. Об этом сообщил 9 октября после завершения переговоров в Нур-Султане с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди глава российской дипломатии Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Завтра в Ашхабаде накануне заседания Совета министров иностранных дел СНГ состоится встреча министров иностранных дел «центральноазиатской пятерки» и РФ», — заявил министр иностранных дел России.

Он также отметил, что на переговорах с Тлеуберди лидеры внешнеполитических ведомств обсуждали ситуацию в Афганистане. Сообщается, что стороны поддержали использование существующих форматов, позволяющих гражданам страны договориться о мире между собой самостоятельно.

Как передавало ИА REGNUM, визит Лаврова в Казахстан был запланирован на 8 и 9 октября. На встрече с главой казахского МИД он отметил, что отношения двух стран носят стратегический и союзнический характер.