Война: началась наступательная операция на Запорожье. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941 — 1945 гг
Москва, 10 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 10 октября: началась наступательная операция на Запорожье.
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10 октября 1943 года началась наступательная операция левого крыла войск Юго-Западного фронта на Запорожье.
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