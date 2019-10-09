Эрбиль, Ирак, 9 октября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Власти Иракского Курдистана выразили обеспокоенность относительно вывода американских войск из Сирии, об этом 9 октября сообщает Kurdistan.ru.

Steven Hitchcock Армия США

Причиной недовольства со стороны Эрбиля стал тот факт, что Турция готовится к очередной спецоперации против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

«Правительство Иракского Курдистана призывает Турцию избегать любых инициатив, подрывающих прогресс в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении Эрбиля.

Напомним, сирийские курды ведут активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Анкара не признает их вклад в борьбу с терроризмом.

Более того, власти Турции проводят на территории Сирии спецоперации, направленные против курдских повстанцев, а вывод военных США может развязать руки турецким военным.