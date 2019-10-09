Астана, 9 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил уважение к территориальной целостности Сирийской Арабской республики (САР) во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 9 октября сообщил журналистам в Нур-Султане сам глава российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Также он отметил, что в Москве уверены, что ситуация на северо-востоке САР должна быть решена только с помощью диалога между официальным Дамском и местными общинами курдов.

«Наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этих территориях традиционно проживают», — приводит ТАСС слова Сергея Лаврова.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 октября, официальный представитель курдских властей на севере САР заявил, что сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных районах Сирии, готовы начать переговоры с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации.