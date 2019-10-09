Москва, 9 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Особенность законодательства Нидерландов в том, что решения парламента страны обязательны для исполнительных органов власти. Поэтому сейчас начинается самое интересное — это запросы от правоохранителей Голландии в адрес украинских, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение Нидерландов расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса MH17

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

«И очень важен список вопросов. Он покажет, продолжат ли следователи избирательное расследование или начнут принимать все имеющиеся факты, в том числе и от России.

Малазийские власти уже высказывали недовольство ходом расследования, и депутаты парламента Нидерландов решили как минимум показать мировому сообществу, что способны быть объективными.

В Гааге расположен международный трибунал, который расследует множество дел, и вера в его объективность — основа его существования.

Некачественно расследованное дело МН17 может привести к кризису всей системы международных судов, что не на пользу ни системе, ни Голландии, которая получает огромные доходы от их присутствия», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Нидерландов одобрил предложение Христианско-демократической партии (CDA) дополнительно расследовать причины, по которым Украина не закрыла небо над Донбассом в 2014 году, после начала боевых действий в регионе.

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