Санкт-Петербург, 9 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Поощрять участников дорожного движения деньгами за сообщения о водителях-нарушителях предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»). Об этом говорится в письме парламентария главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Torange.biz Правила дорожного движения

Петров полагает, что у автовладельцев недостаточно развита культура вождения и следования правилам. Нарушение скоростного режима, дорожной разметки и других требований безопасности на дорогах характерно для недобросовестных водителей, и помочь в этом могла бы саморегуляция среди автолюбителей.

«В частности прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе», — приводит фрагмент письма Петрова РИА Новости.

Так, он предлагает передавать часть штрафа нарушителя для погашения транспортного или иного налога информатора.

Как сообщало ИА REGNUM, заставить водителей соблюдать правила также могут умные «лежачие полицейские». Устройства, которые будут подниматься при нарушении водителем скоростного режима, могут появиться на дорогах в РФ в 2021 году.

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