Москва, 9 октября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Москвы призывает родителей позаботиться о безопасности своих детей и сделать их заметными в темное время суток. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Светоотражающая одежда

ГИБДД Москвы рекомендует родителям при выборе верхней одежды для ребенка обращать внимание на наличие светоотражающих элементов и отдавать предпочтение не только красивым и теплым, но и безопасным моделям детской одежды. В случае, если на куртке ребенка отсутствуют встроенные светоотражающие элементы, необходимо оборудовать одежду специальными световозвращателями (специальные наклейки, подвески, брелоки, самоклеющаяся лента).

Как отметил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Юрий Дроганов, использование светоотражающих элементов в одежде детей позволит сделать их путь из дома в школу и обратно более безопасным.