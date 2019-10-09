Сеул, 9 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи пройдет неделя моды Seoul Fashion Week S/S 2020. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии города.

По их словам, 55 показов 120 брендов, которые представят свои коллекции весна-лето, пройдут в культурном центре Dongdaemun Design Plaza в период с 14 по 19 ноября.

Известно, что на данном мероприятии свои коллекции представят известные южнокорейские дизайнеры, такие как Чан Кван Хё, Сон Чжи О и Чи Чхун Хви, а также британский дизайнер Эшли Уильямс.

Стоит отметить, что все показы Seoul Fashion Week S/S 2020 будут транслироваться в прямом эфире на официальной странице мероприятия и на канале StyLive видеосервиса V Line.

Кроме того, в рамках недели моды также пройдут выставки, семинары и форумы.