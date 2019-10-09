Владикавказ, 9 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В России наибольшая доля таксистов, работающих без разрешений и оформления в качестве предпринимателей, установлена в Северной Осетии. В этой республике работают «по-серому» почти 87% всех таксистов. Такие выводы сделаны аналитическим центром при правительстве РФ, который проводил исследование рынка такси в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По данным центра, также в список регионов, где велика доля нелегальных таксистов, вошли Волгоградская область (67,6%), Вологодская область (66,4%), Калмыкия (64,3%) и Пермский край (59,4%).

Всего же в России объемы доходов от нелегальных перевозок такси достигли 101 млрд рублей. Занятые в теневом бизнесе перевозчики не спешат за получением разрешений на свою деятельность. В настоящее время в России доля нелегальных поездок составляет порядка 16%.