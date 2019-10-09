Москва, 9 октября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Москве обновили и установили 279 детских площадок на парковых и озелененных территориях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 9 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Всего до конца года создадут и обновят 318 площадок. Работы ведутся в рамках благоустройства 161 парковой и озелененной территории, а также водных объектов.

Так, например, на территории усадьбы Люблино установили шесть детских площадок для детей до шести лет. Одно из мест приспособлено для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Еще одна площадка оборудована для детей разных возрастов — на ней установлена интерактивная арка, в которую встроено десять разнообразных игр. На основе музыкальной композиции арка даст задание, поможет его выполнить, а после похвалит за выполнение.

В рамках благоустройства Детского Черкизовского парка две игровые зоны полностью реконструировали, а на третьей заменили основание и покрытие.