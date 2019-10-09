Стали известны победители театрального фестиваля «POST ФАКТ» в Перми
Пермь, 9 октября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В Перми завершился Первый Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», об этом 9 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В последний день мероприятия были подведены итоги работы лаборатории «POST ЗРИТЕЛЬ», а также определены победители в номинации спектакль большой и малой формы.
Лучшим спектаклем в номинации малая форма оказалась постановка Российского театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля «Пилорама Плюс». В номинации большая форма победил спектакль «Пьяные», созданный Пермским драматическим «Театром-Театром».
Идея конкурса возникла в связи с тем, что по мнению его организаторов, многие спектакли, вошедшие в лонг-лист премии «Золотая маска», но не прошедшие дальше, заслуживают не меньшего внимания со стороны зрителей. Именно такие постановки были отобраны экспертами и представлены на суд зрителей и жюри.
Фестиваль проводился впервые, однако его организаторы планируют в скором времени — как станут известны победители конкурса «Золотая маска» — начать подготовку ко второму фестивалю.