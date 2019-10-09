The Hill: США могут совершить глупость в сфере ядерного нераспространения
Вашингтон, 9 октября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Вашингтон может допустить серьёзную ошибку в сфере нераспространения ядерного оружия, заявили исполнительный директор некоммерческой организации Tri-Valley CARE Марыля Келли и специалист в области ядерного нераспространения Джозеф Роджерс в статье для издания The Hill.
Эксперты отметили, что «речь идёт о возможности безрассудного увеличения производства плутониевых сердечников для ядерных боеприпасов» до 80 штук в год в период с 2020 года до 2030 года.
Келли и Роджерс призвали Конгресс США, который в настоящий момент рассматривает данный вопрос, отказаться от увеличения производства плутониевых сердечников.
По словам экспертов, возможное размещение в ядерных хранилищах США боеголовок новой конструкции, с установленными в них фактически не проверенными модифицированными плутониевыми сердечниками, — это безответственный шаг.
Напомним, плутониевый сердечник выступает в качестве пускового механизма для термоядерного оружия. В настоящее время Соединённые Штаты не производят плутониевые сердечники в промышленных масштабах.
В своём бюджетном запросе на 2020 финансовый год национальная администрация по ядерной безопасности (NNSA) указала на необходимость ежегодного производства не менее 80 плутониевых сердечников в период до 2030 года на двух предприятиях США.
В NNSA рассчитывают использовать предприятие «Саванна-Ривер» для производства до 50 из 80 плутониевых сердечников в год.
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