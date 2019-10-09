Оренбург, 9 октября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбурге доверчивая пенсионерка стала жертвой обмана. Она перечислила аферистам в общей сложности более 200 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Цитата из к/ф 12 стульев. реж Марк Захаров. 1976. СССР Есть 300 сравнительно честных способов отъема денег у населения

По данным полиции, 72-летней женщине по телефону заявили о положенной безвозмездной материальной помощи в сумме более 1 млн рублей. Впоследствии был еще один звонок, пожилой оренбурженке назвали условие получения солидной матпомощи — перечисление страхового взноса в сумме 108 тыс. рублей. Когда пенсионерка осуществила перевод денег, ей снова позвонили (якобы сотрудник Центробанка) и заявили о необходимости доплаты с ее стороны еще 110 тыс. рублей. Женщина перечислила и второй транш.

Обещанной помощи в 1 млн рублей оренбурженка так и не дождалась и обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба. Ведется оперативно-розыскная работы по установлению лиц, причастных к преступлению.