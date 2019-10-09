Чебоксары, 9 октября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 9 октября, завершаются межрегиональные мероприятия Всемирной недели космоса, в которых принимают участие юные космонавты из 15 регионов. В числе «ярких событий» называют открытие чувашскими школьниками острова в Арктике, который образовался при таянии ледника, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Чувашии. Он был обнаружен с помощью данных космической съемки. Ребята предложили назвать его в честь космонавта № 3, уроженца Чувашии Андрияна Николаева.

Cap.ru Представление и защита проектов

Площадкой проведения стал детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Чувашии». В эти дни ребята стали конструкторами, технологами, исследователями, дизайнерами и другими специалистами шести космических проектных лабораторий. Дети встретились с Героем России, космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым, президентом Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД), доктором социологических наук Виктором Кривопусковым.

Cap.ru Изучение Арктики при помощи космической съёмки

Ребята представили свои проекты, продемонстрировали старты ракет спортивного класса и моделей космической моды.

«Одним из ярких событий этих дней стало открытие девятиклассником Шоршелской школы Павлом Михайловым вместе с другими ребятами из команды с помощью данных космической съемки нового острова в Арктике, образовавшегося в результате таяния ледника. По словам одного из организаторов недели космоса Ольги Мороз, о своем открытии ребята сообщат в Российское географическое общество и будут ходатайствовать о присвоении острову имени летчика-космонавта Андрияна Николаева», — говорят в министерстве образования Чувашии.

Глава регионального минобразования Сергей Кудряшов выразил уверенность, что «научные исследования юных ученых найдут свое практическое применение».

Cap.ru Почетные гости мероприятий

Отметим, мероприятия Недели космоса направлены на популяризацию знаний о Космосе, достижений отечественной и мировой космонавтики среди школьников. В рамках открытия состоялась демонстрация видеороликов киностудии ГК «Роскосмос» и представление проектов, над которыми в разное время с помощью данных космической съемки работали участники Всемирной недели космоса — в частности, исследование нефтяных загрязнений Ладожского озера проходящими судами, загрязнение рек Вилюй и Лена, экология и охрана природы.

Напомним, Чувашия — родина трёх космонавтов, Героев России: Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусы Манарова.