Остров в Арктике предложили назвать в честь чувашского космонавта
Чебоксары, 9 октября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 9 октября, завершаются межрегиональные мероприятия Всемирной недели космоса, в которых принимают участие юные космонавты из 15 регионов. В числе «ярких событий» называют открытие чувашскими школьниками острова в Арктике, который образовался при таянии ледника, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Чувашии. Он был обнаружен с помощью данных космической съемки. Ребята предложили назвать его в честь космонавта № 3, уроженца Чувашии Андрияна Николаева.
Площадкой проведения стал детский оздоровительный лагерь «Жемчужина Чувашии». В эти дни ребята стали конструкторами, технологами, исследователями, дизайнерами и другими специалистами шести космических проектных лабораторий. Дети встретились с Героем России, космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым, президентом Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД), доктором социологических наук Виктором Кривопусковым.
Ребята представили свои проекты, продемонстрировали старты ракет спортивного класса и моделей космической моды.
Глава регионального минобразования Сергей Кудряшов выразил уверенность, что «научные исследования юных ученых найдут свое практическое применение».
Отметим, мероприятия Недели космоса направлены на популяризацию знаний о Космосе, достижений отечественной и мировой космонавтики среди школьников. В рамках открытия состоялась демонстрация видеороликов киностудии ГК «Роскосмос» и представление проектов, над которыми в разное время с помощью данных космической съемки работали участники Всемирной недели космоса — в частности, исследование нефтяных загрязнений Ладожского озера проходящими судами, загрязнение рек Вилюй и Лена, экология и охрана природы.
Напомним, Чувашия — родина трёх космонавтов, Героев России: Андрияна Николаева, Николая Бударина и Мусы Манарова.