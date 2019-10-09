Москва, 9 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Москве 9 октября температура воздуха поднимется до 7 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Борис Кустодиев. Осень (Над городом). 1918

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего небо закроют плотные облака, прольются обложные дожди, усилится ветер, а температурный фон обозначит тенденцию к своему повышению», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают облачную погоду с дождём. Температура воздуха в столице в дневное время составит от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье — от 3 до 8 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябрь 2019 года стал рекордно тёплым за всё время наблюдений, побив предыдущий рекорд среднего мирового показателя для данного месяца.