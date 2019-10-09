Хабаровск, 9 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. С 30 до 60 тысяч рублей увеличивается размер подъёмных выплат для молодых педагогов в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Читайте также: Учителей Хабаровского края наградил и поздравил с праздником губернатор

Поправки в соответствующий закон в первом чтении рассмотрели депутаты профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края. Сам закон был принят ещё в 1997 году и более 20 лет не претерпевал никаких изменений, совершенно обесценив предлагаемую педагогам сумму подъёмных выплат.

Также депутаты решили в 2020 году потратить на эти цели 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с Днём учителя хабаровских педагогов поздравил губернатор Сергей Фургал.