Москва, 9 октября, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Протон-М», запуск которой запланирован с космодрома Байконур 9 октября, готова к старту. Такое решение приняла государственная комиссия, говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Mil.ru Протон-М

В Роскосмосе напомнили, что пуск намечен на 13:17 мск. В 12:45 мск Роскосмос начнет онлайн-трансляцию запуска.

На «Протоне-М» установлен разгонный блок «Бриз-М», который должен вывести в околоземное пространство европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1. Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий пуск будет рекордным по длительности выведения аппаратов на орбиту.

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