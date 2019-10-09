Кызыл, 9 октября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. В 2019 году на территории Тувы произошло на 65 лесных пожаров меньше, чем в прошлом году. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

skeeze Огонь в лесу

Всего за пожароопасный период здесь было зарегистрировано 39 лесных пожаров. Из них 21 возгорание было потушено в первые же сутки. Ещё с 15 пожарами пришлось бороться по двое, трое и более суток. Впрочем, пожароопасный период ещё не завершился.

«Служба авиалесоохраны предупреждает, что высокая пожарная опасность в связи с теплой погодой сохраняется и в октябре. Местами она классифицируется как чрезвычайная — в частности, на территории Монгун-Тайгинского района», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии в 2019 году произошло почти 600 лесных пожаров на площади около 269 тыс. га. Это более чем в десять раз больше, чем в 2018 году, когда было зарегистрировано 363 лесных пожара на площади 24 тыс. га.

Читайте также: Сгорело 269 тысяч га леса: в Бурятии подвели итоги пожароопасного сезона