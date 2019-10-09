Москва, 9 октября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Количество незаконных ограждений в Москве снизилось в два раза по сравнению с 2018 годом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 9 октября.

Шлагбаум

В 2018 году в Москве было зафиксировано 186 незаконных шлагбаумов и заборов. В 2019 году — 89.

Как отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в 2018 году лидером по количеству незаконных ограждений был Центральный административный округ (32 нарушения). В Юго-Восточном округе нарушений было 27, в Западном — 25. В 2019 году ЦАО переместился на четвёртое место.

Чтобы согласовать установку ограждения на внутридворовой территории, необходимо провести общее собрание, получить одобрение Совета муниципальных депутатов, и представить технический проект.

С 2018 года вместо общего собрания можно провести голосование в приложении «Активный гражданин», где стартовал пилотный проект «Электронный дом».