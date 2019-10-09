Киев, 9 октября, 2019, 08:27 — ИА Регнум. На подконтрольной Украине территории ЛНР шахтёры объявили забастовку и планируют идти в Киев, сообщил 8 октября глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

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Люди отказываются приступать к работе до тех пор, пока украинское правительство не погасит долг по зарплате в размере 120 млн гривен или около $4,8 млн.

«Горняки соседней шахты имени Капустина в городе Привольнянское предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу. Между тем на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» уже вторые сутки не спускаются в забой горняки. Их требование аналогичное — погашение задолженности по заработной плате», — рассказал Волынец.

Если зарплата не будет выплачена в ближайшее время, шахтёры намерены протестовать в Киеве, отметил он.

Волынец рассказал, что свои деньги не могут получить около 25 тыс. шахтёров. Он направил телеграмму премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в которой изложил данную проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волынец спрогнозировал, что в октябре общая сумма долга перед шахтёрами составит 1,3 млрд гривен, или $52 млн.