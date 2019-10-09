Состоялась премьера третьего сезона сериала «Черная молния»
Вашингтон, 9 октября, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Черная молния». Сюжет драмы вращается вокруг супергероя в отставке, который завел семью, спокойно растит двух дочерей и работает директором школы для проблемных детей. Однако все меняется, когда в городе появляется опасная банда преступников. Теперь Черная молния снова должен выступить защитником слабых и нуждающихся.
По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кресс Уильямс, известный по «Зои Харт из южного штата», «Доктор Хаус», «Падший», «В твоих глазах» и «Побег», Чайна Энн Макклейн, знакомая зрителям по картинам «Сезон ураганов», «Кости», «Ночная смена» и «Морская полиция: спецотдел», Нафиса Уильямс, снявшаяся в «Твин Пикс» и «Реанимация», Кристин Адамс, сыгравшая в «Бэтмен: Начало», «Девушка с татуировкой дракона» и «Обмани меня», и Марвин «Крондон» ДжонсIII.
В качестве шоураннеров выступил Салим Акил, подаривший миру «Спаркл» и «Игра». Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», и Мара Брок Акил, благодаря которой свет увидел сериал «Город хищниц». Работу над сценарием вели Тони Изабелла и Тревор Фон Эеден. Режиссерами стали Оз Скотт и Бенни Бум.