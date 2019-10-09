Лима, 9 октября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Семь стран Латинской Америки осуждают попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро по дестабилизации Эквадора, заявил глава МИД Перу, выступая от лица группы стран.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По словам главы перуанского МИД, в состав этой группы государств помимо Перу входят Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Гватемала и Парагвай. Представители этих стран уверены, что Мадуро якобы оказывал попытки дестабилизировать ситуацию в Эквадоре. Они также поддержали действующего эквадорского президента Ленина Морено в своем заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено обвинил венесуэльского лидера Николаса Мадуро и бывшего президента Рафаэля Корреа в попытках устроить государственный переворот в стране. Сам Корреа отверг обвинения в организации массовых протестов, а Мадуро назвал Международный валютный фонд виновником массовых беспорядков в Эквадоре.