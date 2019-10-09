Москва, 9 октября, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Риск перебоев с поступлением в продажу питьевой воды возникает из-за внедрения маркировки на этот товар, пишет 9 октября газета «Известия».

Publicdomainpictures.net Бутилированная вода

В документе на эту тему, отправленном российскими бизнесменами («Опорой России») министру промышленности и торговли Денису Мантурову, говорится, что прежде всего поставки будут затруднены для воды из-за рубежа, но и отечественного производителя эта проблема коснётся.

Кроме того, питьевая вода может подорожать.

По словам авторов обращения, импортёры могут отказаться внедрять российские технологии на предприятиях ради российского рынка. Чтобы не потерять сбыт, они, по-видимому, организуют наклеивание вручную стикеров с цифровыми кодами. Это вызовет удорожание и перебои в поставках.

Затратным внедрение новой технологии окажется и для российских производителей: допоборудование для печати кодов на этикетах может обойтись в нескольких десятков миллионов рублей.

Напомним, правительство РФ предложило проект постановления о проведении эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды. Будет ли принято решение о внедрении маркировки, пока неизвестно.