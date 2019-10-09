Омск, 9 октября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В Омской области с июля по сентябрь 2019 года цены на медикаменты в среднем выросли на 0,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

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Впрочем, как уточнили статистики, этот показатель является наименьшим с начала текущего года.

В том числе на 0,4−2,1% выросли цены на но-шпу, амброксол, нитроглицирин, эналаприл. Аспирин отечественный подорожал на 10%, лоратадин — на 12,1%.

В то же время большая часть (около 60%) жизненно необходимых и важнейших препаратов подешевела на 0,2−5,2%. Например, упали цены на лоперамид (на 5,2%), панкреатин (на 3,9%) и другие лекарства.

Что касается препаратов зарубежного производства, офтан катахром подорожал на 2,8%, а эссенциале форте подешевел на 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), большинство жителей России (28%) в месяц тратит на лекарства 1−3 тыс. рублей.

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