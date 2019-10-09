Пермь, 9 октября, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Сверхзвуковые истребители перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка поднялись по сигналу тревоги. В ходе учебного воздушного боя летчики отработали задачу по перехвату условного врага и его уничтожению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Перехват условного противника осуществлялся на высоте 15 тыс. метров. Обнаружив «врага», истребители осуществили его перехват, сопровождение и ликвидацию. При этом военные летчики имитировали пуск ракет дальнего радиуса действия.

К учебному бою не привлекались наземные средства противовоздушной обороны. Экипажи истребителей-перехватчиков действовали самостоятельно.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет.