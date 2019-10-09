Набережные Челны, Татарстан, 9 октября, 2019, 06:52 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием банкротства ООО «Набережночелнинский завод двигателей». Исковое заявление пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск поступил 8 октября 2019 года. Истец — тюменское ООО «ТрансрегионСтрой», а сумма претензий — 414 916,19 рубля.

В июне 2019 года арбитраж Татарии удовлетворил иск тюменской компании к заводу о взыскании 393 500 рублей долга, а также более 4,4 тыс. рублей пени. В споре речь шла договоре от февраля 2019 года, по которому набережночелнинский завод должен был передать в собственность покупателю «запасные части к грузовым автомобилям, тракторам и спецтехнике, включая номерные узлы, агрегаты и аксессуары». Была сделана предоплата, но продавец товар так и не поставил, что и стало основанием для иска.

«Ответчик на дату подачи иска поставку товара не осуществил. Во исполнение досудебного порядка урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о расторжении договора и возвратите денежных средств. В ответ на претензию ответчик 6 марта 2019 года сообщил о скором намерении погасить образовавшуюся задолженность», — отмечалось в материалах дела, но к дате вынесения решения долг так и не погасили.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в феврале 2017 года. Его уставный капитал — 12,5 тыс. рублей. Директор, он же владелец доли в 20% — Станислав Цибульский. Долей в 80% владеет Александр Ячменев. Последний также является владельцем ООО «Торговый дом «Центрзапчасть».