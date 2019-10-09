Хабаровск, 9 октября, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Пропажу 35 тыс. долларов США и ювелирных украшений из депозитной ячейки в «Россельхозбанке» обнаружила клиент кредитной организации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По словам Ирины, которая обратилась в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM, последний раз она пользовалась ячейкой 6 июня, а когда 7 октября открыла её, то обнаружила, что ячейка пуста.

«Сотрудник службы безопасности банка тут же обвинил меня саму в пропаже денег и ювелирных украшений, мол, я тут перед ним устраиваю шоу. Стал спрашивать, откуда у меня такие деньги, как они у меня появились, представляете? Я вызвала полицию, написала заявление», — рассказала пострадавшая.

Копия заявления в полицию от пострадавшей имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM.

Телефоны хабаровского регионального филиала «Россельхозбанка» оказались недоступными: «В офисе некому ответить, перезвоните позже».

Как сообщало ИА REGNUM, кассир банка в Башкирии украла 20 млн рублей для мужа, который оказался в долгу, проиграв крупную сумму.