Фошань, Китай, 9 октября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика отпраздновала своё 70-летие. В Пекине прошёл грандиозный парад, много официальных мероприятий. Но так и должно быть в столице. Однако Китай огромен. За тем, как праздновали китайцы день рождения своей страны далеко от столицы, в южной провинции Гуандун, 7 праздничных дней наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Праздничный салют на площади в Гуанчжоу

Ольга Демиденко ИА REGNUM Улицы Гуанчжоу и Фошаня украшены символикой КНР, праздничными инсталляциями

В провинции Гуандун, что на юге Китая, тоже, конечно, было очень празднично. Гуандун, административным центром которой является город Гуанчжоу, за последние годы стала одной из наиболее развитых провинций Китая. Города и деревни провинции украшены государственными флагами КНР, символами побед трудового народа. В деловом центре Гуанчжоу, где расположена вторая в мире по высоте телебашня Кантон Тауэр (600 метров), в окружении грандиозных небоскребов международных и китайских корпораций, на площади 30 сентября, в канун праздника, и 1 октября в день рождения КНР, было весело и многолюдно. Было много музыки, салютов и фейерверков, на которые китайцы большие мастера.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Улицы Гуанчжоу и Фошаня украшены символикой КНР, праздничными инсталляциями

Ольга Демиденко ИА REGNUM Праздник на площади в Гуанчжоу

Ольга Демиденко ИА REGNUM Центр Гуанчжоу, вечер праздничного дня, корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко и Михаил Демиденко

С наступлением темноты все небоскребы загорелись огнями, и город начал переливаться, как диковинный драгоценный камень, всеми мыслимыми цветами. На площадь в эти дни стекалось особенно много народа, хотя центр города, в котором только по официальным данным проживает 14 млн человек, пустым не бывает.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Центр Гуанчжоу, вечер праздничного дня

На улицах и площадях Гуанчжоу, да и других городов, в эти праздничные дни нет столпотворения. Порой они казались почти пустыми. Вопрос транспортной доступности в китайских городах решается более, чем успешно — очень развита «подземка» (метро), автобусное сообщение, служба заказа такси и прочие виды транспорта, включая водный — на уютном речном трамвайчике можно с комфортом доехать до нужной точки города или даже совершить небольшой круиз по Жемчужной реке.

Вечером предпраздничного дня на центральной площади Гуанчжоу было много людей с флажками КНР, наклейками в виде флага Китая или сердечка с символикой страны, означающей «Я люблю Китай». Девушка — волонтёр, продающая наклейки и флажки, очень обрадовалась русским покупателям: «Вы иностранцы! Вы купили! Можно я вас сфотографирую?»

Пожилой таксист тоже сразу распознал туристов из России и восхитился: «Русские? Хорошо. Я слушал Путина. Хорошо».

Посмотреть на праздник можно с высоты птичьего полета — на 70-м этаже Международного финансового центра (IFC), в котором 103 надземных этажа и ещё 4 подземных, можно насладиться видами на сверкающий огнями праздничный город.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Вид на вечерний праздничный Гуанчжоу с 70-го этажа Международного финансового центра

Ольга Демиденко ИА REGNUM Вид на вечерний праздничный Гуанчжоу с 70-го этажа Международного финансового центра

Находясь далеко от Пекина, можно вместе с китайцами посмотреть военный парад в столице — повсюду, даже в фешенебельных торговых центрах размещены огромные экраны — смотреть можно было буквально в прямом эфире.

В Гуанчжоу есть на что посмотреть. Например, уцелевший и тщательно сохраняемый старый Кантон (старое название Гуанчжоу времен французской колонизации) — несколько станций на метро буквально возвращают на несколько столетий назад. Небольшой островок печального колониального прошлого Китая. Именно здесь, в Гуанчжоу, начались и трагически завершились «опиумные войны». Они завершились поражением Китая. «Великая» «цивилизованная» Британия заполнила Китай смертоносным наркотиком, что привело к распространению наркомании и массовому вымиранию населения.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Римско-католический кафедральный собор Святого сердца, Гуанчжоу, островок старого Кантона в окружении современного мегаполиса

Ольга Демиденко ИА REGNUM Римско-католический кафедральный собор Святого сердца, Гуанчжоу, островок старого Кантона в окружении современного мегаполиса

Самый большой в Юго-Восточной Азии действующий римско-католический кафедральный собор — Храм святого сердца — расположен в старом Кантоне. Его строительство началось в 1861 году и завершилось в 1888-м. Это одна из немногих церквей в мире, полностью построенная из гранита. В основание собора заложен камень из Иерусалима и засыпан килограмм земли из Рима.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Бронзовые фигурки на одной из улиц Фошаня, рассказывающие об истории борьбы китайского народа за свое будущее

Гуанчжоу за свою более чем 2000-летнюю историю пережил и войны, и период французской оккупации, и страшный период японской оккупации, и много горя и бед, только в 1946 году вернувшись домой — в состав КНР. Но сегодня о мрачном прошлом напоминают только исторические памятники. Сегодняшний Гуанчжоу — центр легкой промышленности Китая, туристический, промышленный и транспортный центр. После объявления Гуанчжоу открытым в нём образовалось две экономико-технологические зоны развития. Здесь расположены сотни тысяч предприятий по производству оборудования, текстиля, мебели и так далее. Здесь же находятся около сотни международных оптовых рынков различных видов товаров.

Ольга Демиденко ИА REGNUM К священной горе Будды в Фошане в праздничные дни стекалось огромное количество туристов

Рядом с Гуанчжоу расположен «небольшой» городок Фошань (чуть более 7 млн человек). Сюда, пользуясь выходными днями, устремились десятки тысяч туристов. Здесь находится одна из буддистских святынь — гора Будды. Гора Сицяо — это потухший вулкан возрастом от 40 до 50 млн лет. На высоте 1 135 футов над уровнем моря высится грандиозный исполин — статуя Великой богини Гуанинь. Здесь же расположен огромный древний храмовый комплекс. Само название города Фошань переводится как «Гора Будды».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Исполинская статуя Великой Гуанинь

Добраться до вершины горы — занятие довольно утомительное, но оно того стоит. Впрочем, по пути есть на что посмотреть — это, вне всяких сомнений, одно из красивейших мест провинции Гуандун.

Ольга Демиденко ИА REGNUM На священной горе Будды в Фошане

Впрочем, в самом Фошане тоже есть на что посмотреть. Например, побывать в музее одного из самых знаменитых людей Фошаня — учителя легендарного Брюса Ли — Ип Мана, мастера китайского боевого искусства кунг-фу Вин-Чунь.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Музей знаменитого Ип Мана, учителя легендарного Брюса Ли

Ольга Демиденко ИА REGNUM Музей знаменитого Ип Мана, учителя легендарного Брюса Ли

Каждый, кто прославил свою страну, достоин поклонения в Китае. И Ип Мана, умершего в возрасте 79 лет, помнят и чтут на его родине, в Фошане. И это несмотря на то, что Ип Ман после победы Коммунистической партии уехал в Гонконг, так как являлся сторонником Гоминьдана, да к тому же ещё и в полиции служил. Какое-то время его имя действительно предавалось забвению в Китае, однако уже в 2002 году в Фошане на территории местного исторического музея был открыт музей имени Ип Мана. Таким образом, историческая роль великого китайского мастера боевых искусств была признана на родине.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Фошань

Ольга Демиденко ИА REGNUM Фошань

Ощущение от праздника, посвященного 70-летию КНР, на юге Китая осталось светлым и радостным. Китайцы очень доверяют своему правительству и глубоко убеждены, что своим успехом и процветанием они обязаны только Коммунистической партии Китая. Общее впечатление — китайцы на юге страны отмечали праздник со спокойной гордостью. Люди просто радовались выходными, конечно, достижениями своей страны.