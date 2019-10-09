Чебаркуль, Челябинская область, 9 октября, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан житель Чебаркульского района по подозрению в поджоге шести стогов сена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Пламя

Сыщики задержали злоумышленника по горячим следам. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сам мужчина пояснил, что поджог сена совершил из хулиганских побуждений.

По предварительным данным органов дознания, ущерб, нанесённый потерпевшей 40-летней жительнице села Непряхино составил свыше 25 тыс. рублей.

«В отношении мужчины избрана мера в виде обязательство о явке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что санкции по инкриминируемой подозреваемому статье предполагают лишение свободы до пяти лет.