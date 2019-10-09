Петропавловск-Камчатский, 9 октября, 2019, 05:41 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 8 октября стартовала акция «Рыбный край». В соцсетях жители делятся впечатлениями от бесплатной раздачи рыбы «от губернатора Илюхина», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

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По инициативе главы Камчатского края Владимира Илюхина и рыбопромышленников, малоимущим жителям региона решили раздать рыбу с 8 по 11 октября на разных площадках города и в районах края.

В Петропавловске-Камчатском акция не обошлась без скандала — люди буквально давили друг друга, прорываясь к месту раздачи рыбы.

Малоимущим выделили 170 тонн мороженой горбуши. Но судя по видео в соцсетях, за рыбой выстроились не совсем малоимущие, хотя и людей пенсионного возраста было достаточно.

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По мнению комментаторов, толпа людей в очереди за бесплатной горбушей — позор для Камчатки:

«Не нужно статистики и отчетов, на видео всё есть! Вот вам стабильность, 80 тысяч зарплата, социальные гарантии, работающие национальные проекты, территории опережающего развития, эффективный менеджмент, низкая инфляция, реальный рост доходов населения. И всё это в рыбном краю. Ну как такое возможно?»

«Какой позор для Камчатки, где добывается основной объём рыбных ресурсов страны, а жители давят друг друга ради пары хвостов горбуши!

По мнению других, в безобразной ситуации виноваты те, кто давились, лезли напролом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на Камчатке завершилась путина. Выловлено более 377 тыс. тонн рыбы, а планировалось — 418,3 тыс. тонн.

В 2018 году путина была самая богатая за последние 110 лет.