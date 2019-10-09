Петропавловск-Камчатский, 9 октября, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 6,5 километров, сообщает пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

NASA Вулкан Шивелуч. Снимок из космоса

Сообщается, что высота пеплового выброса достигла 6,5 километров над уровнем моря. Выбросу присвоен оранжевый код опасности для воздушных судов. Отмечается, что шлейф от выброса распространился на восток от вулкана на расстояние в 20 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в десять километров над уровнем моря. Тогда вулкану был присвоен самый высокий уровень авиационной опасности — «красный».