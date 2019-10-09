Хабаровск, 9 октября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. По данным на утро 9 октября уровень воды у Комсомольска-на-Амуре понизился на 15 см, тринадцать жилых домов освободились от паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

75.mchs.gov.ru Паводок

В Хабаровске вода ушла с девятнадцати земельных участков, один остаётся в зоне подтопления.

В Комсомольском районе существенного изменения обстановки не произошло. Также остаются подтопленные участки в Нанайском, Амурском, Ульчском и Николаевском районах.

В связи с паводком в регионе продолжают действовать два пункта временного размещения людей в Комсомольске-на-Амуре, в которых сейчас проживают тридцать шесть человек, включая десять детей.

По информации гидрологической службы тенденция на понижение уровня воды в реках края сохраняется. Ожидается понижение уровня Амура возле Хабаровска на 30−40 см в течение двух суток.