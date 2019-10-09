Питтсбург, США, 9 октября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Супружеская пара из США не смогла завести свой внедорожник из-за большого количества орехов под капотом автомобиля, сообщает агентство Associated Press.

Дегтярь Одиночка Белка

Сообщается, что супружеская пара Персик из Питтсбурга при попытке завести автомобиль почувствовала запах гари. Подняв капот, они увидели большое количество орехов и травы. Позднее выяснилось, что обитающие возле дома белки решили таким образом спрятать еду. Механик, к которому супруги доставили внедорожник, извлек из-под капота более 200 лесных орехов.

Отмечается, что автомобиль существенных повреждений в результате инцидента не получил. Тем не менее семья Персик решила выкорчевать орешник с придомовой территории от греха подальше.