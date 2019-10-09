Вашингтон, 9 октября, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По её словам, президент Штатов Дональд Трамп проводит политику, несущую угрозу национальной безопасности страны. Глава государства, по мнению спикера, не соблюдает конституцию. К тому же он оказался виновен, по версии Пелоси, в подрыве «целостности выборов».

«Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября официальный представитель американской администрации ответил письменным отказом на запрос представителей Демпартии о поддержке в импичменте Трампа.

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Напомним, импичмент демократы запустили, ссылаясь на июльские телефонные переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которого якобы оказывалось давление.

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