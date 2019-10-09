Вашингтон, 9 октября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Президент Дональд Трамп предложил выявлять анонимных информаторов среди сотрудников Белого дома при помощи полиграфа, сообщает газета Politico.

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«Он предлагал проверять на детекторе лжи каждого сотрудника в Белом доме, чтобы выяснить, кто же давал информацию СМИ», — заявил бывший работник администрации Трампа, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, некоторые сотрудники добровольно прошли тестирование на детекторе лжи, чтобы сразу доказать свою непричастность к утечкам информации. Источники отмечают, что впервые такая идея посетила Трампа еще в 2017 году, когда СМИ заполучили детали его телефонных переговоров с главами Австралии и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Белый дом уведомил представителей Демпартии США в Конгрессе, что отказывается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. Администрация президента США считает, что в расследовании, инициированном демократами, нет никаких законных конституционных оснований.