Чикаго, США, 9 октября, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Девятилетней девочке из американского штата Иллинойс предъявили обвинения в поджоге дома на колесах и убийстве пятерых человек, сообщает агентство Associated Press.

Преступление

Ей предъявили обвинения по двум эпизодам поджога и одному эпизоду поджога при отягчающих обстоятельствах. Пожар в трейлере случился 6 апреля 2019 года. В результате возгорания тогда погибли один годовалый ребенок, два ребенка возрастом двух лет, 34-летний мужчина и 69-летняя женщина. Трейлер сгорел на парковке в 240 километрах от Чикаго.

«Это было тяжелое решение. Это трагедия, но, в конце концов, мы обвиняем ребенка в одном из самых серьезных преступлений, что у нас произошли. Но я думаю, это необходимо сделать», — заявил прокурор округа Вудворд Грег Минджер.

Как отмечает агентство, главной проблемой для прокуроров будет является доказательство злого умысла у ребенка.

«Девятилетние дети не знают, что Санта Клауса не существует. Они не знают, что люди умирают и никогда не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли дети возрастом в девять лет замышлять убийство», — заявил адвокат ребенка.

Подробностей расследования пока не разглашается. Также сторона обвинения пока не сообщает, состояла ли подозреваемая в родстве с погибшими.