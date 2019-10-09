Монтерей, США, 9 октября, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Возможно, место спецпредставителя Соединённых Штатов по Украине, освобождённое Куртом Волкером, займёт человек, с которым получится вести диалог, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Говоря о состоянии диалога Москвы и Вашингтона по международным вопросам, российский дипломат заявил, что с Волкером вёл консультации помощник российского президента Владислав Сурков.

Антонов «Мы подождём, кто заменит Волкера на этой должности, и я уверен, что мы продолжим диалог».

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Напомним, Волкер покинул пост спецпредставителя Штатов по Украине на фоне скандала с «давлением» президента США на украинского коллегу. Также Волкер ушёл с поста исполнительного директора института имени Маккейна.