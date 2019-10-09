Анкара, 9 октября, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление, заявил пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий военный

Он сообщил, что Анкара будет вынуждена «не дать помешать» курдским подразделениям своей борьбе против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве альтернативного варианта Алтун предложил курдам просто сбежать из региона, где будут вестись боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября командующий вооруженными силами коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлум Кобани заявил, что курдские отряды готовы принять бой с турецкими войсками, если те начнут вторжение на север Сирии. По его словам, курды уже воюют семь лет и готовы продолжать войну еще столько же.