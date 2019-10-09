Томск, 9 октября, 2019, 03:23 — ИА Регнум. С 30 сентября по 6 октября в Томской области уменьшилось количество заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости по региону составило 8,4%, по Томску — 9,8%.

Mil.ru В больнице

В целом уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорогов. Специалисты сделали вывод, что среди населения региона циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Прививки от гриппа за прошедшую неделю получили 35 717 жителей Томской области, в том числе 9632 ребёнка. Всего с начала прививочной кампании привиты 140 676 человек, в том числе 42 717 детей (14,6% от численности населения региона).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске прививки от ОРВИ и гриппа поставили 162 тыс. человек, что составляет 34% от плана.

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