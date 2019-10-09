Томск, 9 октября, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Предварительные итоги сезона клещевых инфекций подвели в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, с присасыванием клещей по данным на 7 октября обратились 22 515 человек, в том числе 4394 детей. Это выше на 23,5%, чем в 2018 году.

Клещ

Выявлено 153 человека с подозрением на клещевые инфекции, в том числе 27 детей. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 54 человека, в том числе 11 детей, с диагнозом клещевой энцефалит. Иксодовым клещевым боррелиозом заболели 97 человек, из них 11 — дети. Также зарегистрирован один больной гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Всего специалисты исследовали 8827 клещей, выявив 6,8% положительных на наличие возбудителей клещевого энцефалита и 43,3% — на наличие возбудителей боррелиоза.

Большинство среди пострадавших от присасывания клещей — жители Томска (72%).

Против клещевого вирусного энцефалита вакцинированы 61 093 человека, в том числе 21 332 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в регионе за сезон зарегистрировано 16 067 укусов клещей, что на 5,32% меньше аналогичного периода 2018 года.

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