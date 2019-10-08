Лондон, 9 октября, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions сумму в 190 млн евро (около 170 млн фунтов стерлингов), тем самым став обладателем крупнейшего выигрыша в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Британские фунты стерлингов

Джекпот британцу удалось выиграть, угадав пять основных номеров лотереи и две «счастливых звезды». Отмечается, что предыдущий рекорд по выигрышу принадлежал паре из Шотландии, которая получила 161 млн фунтов стерлингов.

Лотерея EuroMillions проводится в девяти странах — во Франции, Великобритании, Испании, Бельгии, Ирландии, Австрии, Португалии, Швейцарии и Люксембурге. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Участниками этого розыгрыша являются около 200 млн человек.